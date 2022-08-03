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Призвал к сотрудничеству с врагом: в Херсонской области депутату облсовета сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Призвал к сотрудничеству с врагом: в Херсонской области депутату облсовета сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области подозревают депутата областного совета в сотрудничестве с российскими военными. Мужчина под предлогом спортивных соревнований в Новой Каховке привлек футбольные команды из России, которые использовали враждебную символику, и организовал мероприятие в поддержку врага.

По данным Офиса генерального прокурора, депутат выступил перед большим количеством зрителей вместе с “руководителем ВГА” города, популяризировал страну-агрессора и российское руководство.

Во время публичного выступления депутат призвал к сотрудничеству с оккупационными властями и поддерживал нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Следователи заочно сообщили о подозрении депутату Херсонского областного совета в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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