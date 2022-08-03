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Закликав до співпраці з ворогом: на Херсонщині депутату облради повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Закликав до співпраці з ворогом: на Херсонщині депутату облради повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області підозрюють депутата обласної ради у співпраці з російськими військовими. Чоловік під приводом спортивних змагань у Новій Каховці залучив футбольні команди з Росії, які використовували ворожу символіку, та організував захід на підтримку ворога.

За даними Офісу генерального прокурора, депутат виступив перед великою кількістю глядачів разом з “керівником ВЦА” міста, популяризував країну-агресора та російське керівництво.

Під час публічного виступу депутат закликав до співпраці з окупаційною владою та підтримував порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

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Слідчі заочно повідомили про підозру депутату Херсонської обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України), за яку передбачено тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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