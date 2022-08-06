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Факты / Происшествия

В Донецкой области от обстрелов погибли пятеро, еще 14 ранены

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Донецкой области от обстрелов погибли пятеро, еще 14 ранены

В Донецкой области за прошедшие сутки пятеро мирных жителей стали жертвами вражеских российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, два человека погибли в Опытном, по одному в Авдеевке, Соледаре и Первомайском. Еще 14 гражданских получили ранения.

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Кириленко отмечает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

4 августа российские оккупанты обстреляли Торецк: восемь человек погибли, еще пять получили ранения.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Донецкая ОВА

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