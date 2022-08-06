В Донецкой области от обстрелов погибли пятеро, еще 14 ранены
В Донецкой области за прошедшие сутки пятеро мирных жителей стали жертвами вражеских российских обстрелов.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, два человека погибли в Опытном, по одному в Авдеевке, Соледаре и Первомайском. Еще 14 гражданских получили ранения.
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Кириленко отмечает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
4 августа российские оккупанты обстреляли Торецк: восемь человек погибли, еще пять получили ранения.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Донецкая ОВА