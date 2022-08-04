Август, 04 в 12:54

В результате сегодняшнего вражеского обстрела города Торецк восемь человек погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, среди раненых есть три ребенка.

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Вражеская армия била по городу из артиллерии, снаряды попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент стояли люди.

Кроме того, оккупанты повредили церковь и ранили священника, также повредили окружающие многоэтажки.

Павел Кириленко в очередной раз обратился к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться, где это еще возможно.

Напомним, что российские захватчики с утра 28 июля обстреляли Торецк. Повреждения получил пятиэтажный жилой дом. Из-под завалов удалось вытащить двоих мужчин и женщину. Впоследствии нашли тела молодых мужчины и женщины.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко