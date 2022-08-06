На Донеччині від обстрілів загинуло п’ятеро, ще 14 поранено
На Донеччині минулої доби п’ятеро мирних жителів стали жертвами ворожих російських обстрілів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, дві людини загинуло в Опитному, по одній в Авдіївці, Соледарі та Первомайському. Ще 14 цивільних отримали поранення.
Зараз дивляться
Кириленко наголошує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
4 серпня окупанти обстріляли Торецьк: вісім людей загинуло, ще п’ятеро дістали поранень.
Джерело: Павло Кириленко
Фото: Донецька ОВА