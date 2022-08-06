Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Донеччині від обстрілів загинуло п’ятеро, ще 14 поранено

Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Донеччині минулої доби п’ятеро мирних жителів стали жертвами ворожих російських обстрілів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, дві людини загинуло в Опитному, по одній в Авдіївці, Соледарі та Первомайському. Ще 14 цивільних отримали поранення.

Зараз дивляться

Кириленко наголошує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

4 серпня окупанти обстріляли Торецьк: вісім людей загинуло, ще п’ятеро дістали поранень.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Донецька ОВА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка