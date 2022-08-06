Серпень, 06 в 8:44

На Донеччині минулої доби п’ятеро мирних жителів стали жертвами ворожих російських обстрілів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, дві людини загинуло в Опитному, по одній в Авдіївці, Соледарі та Первомайському. Ще 14 цивільних отримали поранення.

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Кириленко наголошує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

4 серпня окупанти обстріляли Торецьк: вісім людей загинуло, ще п’ятеро дістали поранень.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Донецька ОВА