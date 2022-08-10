Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Со связанными руками: в Харьковской области нашли труп мужчины, замученного оккупантами

Валентина Чорна, редактор ленты
поліція
Фото: Нацполиция

В Харьковской области изъяли останки человека со связанными руками. Тело погибшего в спецодежде обнаружили местные жители и сообщили в полицию.

В среду, 10 августа, сотрудники следственного управления, криминалисты и работники прокуратуры провели осмотр места обнаружения останков мужчины в селе Малая Рогань Ольховского поселкового совета.

Обнаруженное тело находится в состоянии гнилостных изменений.

Сейчас смотрят

– Во время осмотра под телом правоохранители обнаружили скотч и стяжки, а также остатки кистей рук. Населенный пункт находился в оккупации с 24 февраля по 28 марта. По предварительным выводам следователей, мужчину убили именно в этот период, — сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли доказательства и останки человека. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте
Собака вырыла из-под земли руку: в Мелитополе на детской площадке нашли 13-летнюю девочку

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка