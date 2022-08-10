Август, 10 в 16:44

В Харьковской области изъяли останки человека со связанными руками. Тело погибшего в спецодежде обнаружили местные жители и сообщили в полицию.

В среду, 10 августа, сотрудники следственного управления, криминалисты и работники прокуратуры провели осмотр места обнаружения останков мужчины в селе Малая Рогань Ольховского поселкового совета.

Обнаруженное тело находится в состоянии гнилостных изменений.

Сейчас смотрят

– Во время осмотра под телом правоохранители обнаружили скотч и стяжки, а также остатки кистей рук. Населенный пункт находился в оккупации с 24 февраля по 28 марта. По предварительным выводам следователей, мужчину убили именно в этот период, — сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли доказательства и останки человека. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.