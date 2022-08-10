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Факти / Надзвичайні події

Зі зв’язаними руками: на Харківщині знайшли труп чоловіка, закатованого окупантами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
поліція
Фото: Нацполіція

На Харківщині вилучили останки людини зі зв’язаними руками. Тіло загиблого у спецодязі знайшли місцеві мешканці та повідомили до поліції.

У середу, 10 серпня, співробітники слідчого управління, криміналісти та працівники прокуратури здійснили огляд місця виявлення останків чоловіка у селі Мала Рогань Вільхівської селищної ради.

Знайдене тіло перебуває у стані гнилісних змін.

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– Під час огляду під тілом правоохоронці виявили скотч і стяжки, а також залишки кистей рук. Населений пункт перебував в окупації з 24 лютого до 28 березня. За попередніми висновками слідчих, чоловіка убили саме в цей період, – повідомили у поліції Харківської області.

Правоохоронці оглянули місце злочину, вилучили речові докази та останки людини. Особа загиблого та обставини смерті встановлюються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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