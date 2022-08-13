35-летняя киевлянка собирала для страны-агрессора данные о расположении ВСУ

Август, 13 в 13:48

Собирала фото и видео с координатами расположения подразделений ВСУ и стратегически важных объектов критической инфраструктуры Киева и передавала стране-агрессору через специально созданный закрытый Telegram рам-канал – контрразведка СБУ задержала 35-летнюю киевлянку с антиукраинской позицией.

Взяли предательницу, когда она пыталась передать данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей Киева.

Женщине сообщено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.