Август, 12 в 13:38

В Харькове задержали “законсервированного” агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары России.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, агент передавал оккупантам геолокации городской инфраструктуры. По его наведению агрессор совершил ракетные удары по зданию облгосадминистрации и еще семи гражданских объектах.

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– Разведданные агент переправлял в виде текстовых файлов с подробным описанием объектов и информацией о пребывании в них людей, – отметили в СБУ.

Предателем оказался бывший страж порядка, завербованный кадровым сотрудником ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году.

После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа, злоумышленник был переведен в режим ожидания. После февральского вторжения РФ на связь с агентом вышел его российский куратор.

– В случае успешного выполнения указаний оккупанты обещали “вывести” своего сторонника на территорию РФ и оформить гражданство, – добавили в службе.

Однако злоумышленника задержали, уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По совокупности совершенных преступлений ему грозит пожизненный срок лишения свободы.