35-річна киянка збирала для країни-агресора дані про розташування ЗСУ

Серпень, 13 в 13:48

Збирала фото та відео з координатами розташування підрозділів ЗСУ та стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури Києва та передавала країні-агресору через спеціально створений закритий Telegram рам-канал – контррозвідка СБУ затримала 35-річну киянку з антиукраїнською позицією.

Взяли зрадницю, коли вона намагалася передати дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин Києва.

Жінці повідомлено підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

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Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.