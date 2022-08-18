Август, 18 в 13:04

Сегодня, 18 августа, в правоохранительные органы Винницы, Тернополя и Черкасс поступили анонимные сообщения о якобы минировании помещений вокзалов.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал в своем Telegram-канале сообщил, что есть информация о возможном минировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. На месте работают соответствующие службы.

– Пожалуйста, не идите этому направлению и не подходите близко к зданиям, – подчеркнул глава города.

Также электронное сообщение о “минировании” общественных объектов поступило и в правоохранительные органы Винницы. Полиция ограничила движение транспорта у вокзалов, также проверяют Центральный рынок.

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Впоследствии сообщили о возобновлении автомобильного движения и общественного транспорта.

В Черкассах также поступило сообщение о якобы минировании территории железнодорожного вокзала и автовокзала. В настоящее время на местах работают правоохранители.

ОНОВЛЕНО о 13:20

В Кропивницком поступило анонимное сообщение о “минировании” рынка Колхозного.

Напомним, 15 августа в Виннице поступило сообщение о возможном минировании нескольких объектов.

Источник: Сергей Надал, Ситуаційний центр Вінниці, Суспільне Кропивницький