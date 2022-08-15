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Факты / Происшествия

В Виннице “заминировали” несколько заведений: полиция проводит проверку

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Виннице “заминировали” несколько заведений: полиция проводит проверку

В Виннице поступило сообщение о возможном минировании нескольких объектов. В настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители.

Об этом Фактам ICTV сообщила представитель полиции Винницкой области Зарина Маевская.

По ее словам, информация о “минировании” поступила на электронную почту одного из заведений, которое и передало ее в полицию.

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В настоящее время взрывотехники проверили часть объектов — никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

— Другую часть заведений проверяем. Какие именно объекты были заминированы, мы сообщим после их обследования, — отметила Зарина Маевская.

4 августа в правоохранительные органы Ровно, Винницы и Тернополя поступили сообщения о якобы минировании ряда инфраструктурных объектов. Позже сообщили о “минировании” в Кропивницком и Хмельницком.

Фото: Винницкая ОВА

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