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Факти / Надзвичайні події

У Вінниці, Черкасах та Тернополі повідомили про “замінування”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибухотехнічна служба
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 18 серпня, до правоохоронних органів Вінниці, Тернополя та Черкас надійшли анонімні повідомлення про нібито замінування приміщень вокзалів.

Так, мер Тернополя Сергій Надал у своєму Telegram-каналі повідомив, що є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. На місці працюють відповідні служби.

– Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель, — наголосив очільник міста.

Також електронне повідомлення про “замінування” громадських об’єктів надійшло і до правоохоронних органів Вінниці. Поліція обмежила рух транспорту поблизу залізничного та центрального автовокзалу, також перевіряють Центральний ринок.

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Згодом повідомили про відновлення автомобільного руху та громадського транспорту.

У Черкасах також надійшло повідомлення про нібито замінування території залізничного вокзалу та автовокзалу. Наразі на місцях працюють правоохоронці.

ОНОВЛЕНО о 13:20

У Кропивницькому надійшло анонімне повідомлення про “замінування” ринку Колгоспний.

Нагадаємо, що 15 серпня у Вінниці надійшло повідомлення про можливе замінування кількох об’єктів.

Джерело: Сергій Надал, Ситуаційний центр Вінниці, Суспільне Кропивницький

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