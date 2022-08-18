У Вінниці, Черкасах та Тернополі повідомили про “замінування”
Сьогодні, 18 серпня, до правоохоронних органів Вінниці, Тернополя та Черкас надійшли анонімні повідомлення про нібито замінування приміщень вокзалів.
Так, мер Тернополя Сергій Надал у своєму Telegram-каналі повідомив, що є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. На місці працюють відповідні служби.
– Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель, — наголосив очільник міста.
Також електронне повідомлення про “замінування” громадських об’єктів надійшло і до правоохоронних органів Вінниці. Поліція обмежила рух транспорту поблизу залізничного та центрального автовокзалу, також перевіряють Центральний ринок.
Згодом повідомили про відновлення автомобільного руху та громадського транспорту.
У Черкасах також надійшло повідомлення про нібито замінування території залізничного вокзалу та автовокзалу. Наразі на місцях працюють правоохоронці.
ОНОВЛЕНО о 13:20
У Кропивницькому надійшло анонімне повідомлення про “замінування” ринку Колгоспний.
Нагадаємо, що 15 серпня у Вінниці надійшло повідомлення про можливе замінування кількох об’єктів.
Джерело: Сергій Надал, Ситуаційний центр Вінниці, Суспільне Кропивницький