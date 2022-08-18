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Угрожает пожизненное: “министра образования Мариуполя” и четырех директоров школ подозревают в госизмене

Юля Захарченко, редактор ленты
Угрожает пожизненное: “министра образования Мариуполя” и четырех директоров школ подозревают в госизмене
Фото: Depositphotos

В Украине разоблачили “министра образования Мариуполя” и четырех директоров школ, поддерживающих оккупационные власти. Им сообщили о подозрении в государственной измене.

По данным Офиса генерального прокурора, бывшие украинские педагоги согласились на сотрудничество с оккупационными властями РФ в Мариуполе. Они возглавили учебные заведения и псевдоорган, занимающийся организацией образовательного процесса на территории города.

Фото: Офис генпрокурора

Следователи сообщили о подозрении в государственной измене так называемому министру образования Мариуполя и четырем директорам школ, перешедшим на сторону оккупационных властей (по ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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За это преступление им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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