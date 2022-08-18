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Загрожує довічне: “міністра освіти Маріуполя” та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Загрожує довічне: “міністра освіти Маріуполя” та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді
Фото: Depositphotos

В Україні викрили “міністра освіти Маріуполя” та чотирьох директорів шкіл, які підтримують окупаційну владу. Їм повідомили про підозру в державній зраді.

За даними Офісу генерального прокурора, колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі. Вони очолили навчальні заклади та псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу на території міста.

Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі повідомили про підозру в державній зраді так званому міністру освіти Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади (за ч. 2 ст. 111 КК України).

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За цей злочин їм загрожує тюремне ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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