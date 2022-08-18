Враг хочет нас сломать и завоевать Украину: Маляр о российской пропаганде

Август, 17 в 22:03

Россия пытается распространять фейки про мифические конфликты между высшими органами военно-политического руководства Украины. Прокремлевские издания продвигают вражеские нарративы о якобы “противостоянии Генерального штаба ВСУ с Офисом президента и Министерством обороны”.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, российские фейки распространяют в Telegram-каналах и московских СМИ.

— Тактической целью информационной операции врага является максимальное распространение нужной агрессору идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и манипуляция восприятием событий в целом. Оперативная цель – создать конфликт внутри военно-политического руководства нашего государства и общества, – считает Маляр.

По ее мнению, стратегическая цель российского информационного оружия направлена ​​на ослабление центра принятия государственных решений, оборонного и наступательного потенциала украинцев.

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– Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается, — убеждена замглавы Минобороны Украины.

Зачастую манипуляционные месседжи информационной операции привлекают внимание заголовками, непременно вызывающими бурную эмоциональную реакцию, подчеркнула Маляр. Она призывает украинцев доверять только официальным сообщениям Генштаба ВСУ, Офису президента и Минобороны, а не российской пропаганде.