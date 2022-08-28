На пляжах сильная вонь, а в акватории черная вода: в оккупированном Бердянске произошла утечка мазута

Август, 28 в 20:05

Во временно захваченном Бердянске в Запорожской области неподалеку от порта в акватории моря замечен мазут.

Об этом в Telegram-канале сообщил Бердянский городской совет со ссылкой на СМИ.

— Бердянские СМИ сообщают об экологической катастрофе вблизи акватории порта. Вероятно, после ежедневных взрывов на утопленном Саратове произошла большая утечка мазута или других горюче-смазочных материалов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пляжах Бердянска стоит сильная вонь, а в акватории черная вода.

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В подтверждение этого обнародовано видео, на котором видны черные пятна в море вдоль побережья.

24 марта в Бердянске украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. По сообщению британской разведки, это изрядно лишило МВД РФ уверенности относительно проведения операций в непосредственной близости от побережья Украины.