На пляжах сильная вонь, а в акватории черная вода: в оккупированном Бердянске произошла утечка мазута
Во временно захваченном Бердянске в Запорожской области неподалеку от порта в акватории моря замечен мазут.
Об этом в Telegram-канале сообщил Бердянский городской совет со ссылкой на СМИ.
— Бердянские СМИ сообщают об экологической катастрофе вблизи акватории порта. Вероятно, после ежедневных взрывов на утопленном Саратове произошла большая утечка мазута или других горюче-смазочных материалов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на пляжах Бердянска стоит сильная вонь, а в акватории черная вода.
В подтверждение этого обнародовано видео, на котором видны черные пятна в море вдоль побережья.
24 марта в Бердянске украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. По сообщению британской разведки, это изрядно лишило МВД РФ уверенности относительно проведения операций в непосредственной близости от побережья Украины.