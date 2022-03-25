В Бердянске вчера, 24 марта, украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. Ранее в СМИ сообщали, что это был Орск, но в Генштабе ВСУ опровергли информацию. Также повреждены большие десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск. Уточняется информация по другим потерям российских войск.

Немного истории

Большой десантный корабль (БДК) Саратов, ставший первым в этой серии, был построен на Калининградском судостроительном заводе Янтарь в 1964 году. В июле того же года спущен на воду.

В 1966 года под наименование Воронежский комсомолец был включен в состав Черноморского флота ВМФ СССР.

С 1966 по 2004 год совершил более 20 дальних походов с подразделениями морской пехоты на борту.

С 1991 по 1994 год находился в консервации в Одессе, где и получил свое второе имя БДК Саратов.

В августе 2000 года за четыре рейса перевез из пункта погрузки в районе район Батуми в пункт высадки в район Новороссийска часть вооружения и техники контингента группы российских войск в Закавказье.

10 августа 2008 года в составе группировки кораблей Черноморского флота принял бой с грузинскими катерами в ходе вторжения в Грузию.

Осенью-зимой 2012 года выполнил боевые задачи в Средиземное море. В 2014 году принимал участие в аннексии Крыма.

Крах

В ходе полномасштабного вторжении России в Украину БДК Саратов 21 марта 2022 года в составе группы кораблей прибыл во временно оккупированный российскими войсками порт Бердянск для выгрузки техники и десанта.

Как уже известно, по заявлению штаба ВМС Украины, 24 марта 2022 года корабль был уничтожен украинскими войсками с помощью ракеты Точка-У. Из-за сложности подтверждения информации ряд украинских и мировых СМИ написали об уничтожении корабля этого же проекта БДК Орск.

Тактико-технические характеристики БДК Саратов

скорость: 16,5 узла (примерно 30 км/ч);

дальность плавания: 4 800 миль (порядка 7 700 км) при 16 узлах;

экипаж: 55 человек.

Размеры:

водоизмещение: 4 650 тонн;

длина: 113,1 м;

ширина: 15,6 м;

осадка: 4,5 м.

Энергетическая установка:

2 дизеля, 2 винта, мощность — 9000 лошадиных сил.

Вооружение:

одна сдвоенная 57 мм артиллерийская установка ЗИФ-31Б. На борту могут располагаться до 1 500 тонн техники и грузов, в том числе и живой силы до 400 человек.

Источник: по материалам СМИ