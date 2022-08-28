На пляжах сильний сморід, а в акваторії чорна вода: в окупованому Бердянську стався витік мазуту

Серпень, 28 в 20:05

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області неподалік порту в акваторії моря помічено мазут.

Про це у Telegram-каналі повідомила Бердянська міська рада з посиланням на ЗМІ.

— Бердянські ЗМІ повідомляють про екологічну катастрофу неподалік акваторії порту. Ймовірно, після щоденних вибухів на потопленому Саратові стався великий витік мазуту або інших паливно-мастильних матеріалів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пляжах Бердянська стоїть сильний сморід, а в акваторії чорна вода.

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На підтвердження цього оприлюднено відео, на якому видно чорні плями у морі вздовж узбережжя.

24 березня у Бердянську українські захисники знищили десантний корабель Саратов. За повідомленням британської розвідки, це неабияк позбавило МВС РФ впевненості щодо проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України.