На Волыни пьяный 37-летний мужчина трижды изнасиловал несовершеннолетнюю дочь

Сентябрь, 01 в 11:25

В Волынской области разоблачили 37-летнего жителя Луцкого района, изнасиловавшего 12-летнюю дочь. Нетрезвый мужчина трижды надругался над ребенком.

По данным Волынской областной прокуратуры, фигурант дела находится под стражей. Чрезвычайное происшествие произошло в июле 2022 года.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершенном 37-летним мужчиной изнасилования 12-летней дочери (по частям 4 и 6 статьи 152 действующего Уголовного кодекса Украины). Меру наказания против гражданина изберет суд.

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Следует отметить, что наибольшее наказание за повторное изнасилование ребенка младше 14 лет, независимо от его добровольного согласия, предусмотрено в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Источник: Волынская областная прокуратура