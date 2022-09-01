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Факты / Происшествия

На Волыни пьяный 37-летний мужчина трижды изнасиловал несовершеннолетнюю дочь

Юля Захарченко, редактор ленты
На Волыни пьяный 37-летний мужчина трижды изнасиловал несовершеннолетнюю дочь
Фото: Depositphotos

В Волынской области разоблачили 37-летнего жителя Луцкого района, изнасиловавшего 12-летнюю дочь. Нетрезвый мужчина трижды надругался над ребенком.

По данным Волынской областной прокуратуры, фигурант дела находится под стражей. Чрезвычайное происшествие произошло в июле 2022 года.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершенном 37-летним мужчиной изнасилования 12-летней дочери (по частям 4 и 6 статьи 152 действующего Уголовного кодекса Украины). Меру наказания против гражданина изберет суд.

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Следует отметить, что наибольшее наказание за повторное изнасилование ребенка младше 14 лет, независимо от его добровольного согласия, предусмотрено в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

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Источник: Волынская областная прокуратура

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