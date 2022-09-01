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Факти / Надзвичайні події

На Волині п’яний 37-річний чоловік тричі зґвалтував неповнолітню доньку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Волині п’яний 37-річний чоловік тричі зґвалтував неповнолітню доньку
Фото: Depositphotos

У Волинській області викрили 37-річного жителя Луцького району, який зґвалтував 12-річну доньку. Нетверезий чоловік тричі поглумився з дитини.

За даними Волинської обласної прокуратури, фігурант справи перебуває під вартою. Надзвичайна подія сталася у липні 2022 року.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним чоловіком зґвалтування 12-річної доньки (за частинами 4 та 6 статті 152 чинного Кримінального кодексу України). Покарання проти громадянина обере суд.

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Варто зазначити, що найбільше покарання за повторне зґвалтування дитини віком до 14 років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено у вигляді тюремного ув’язнення до 15 років або довічного позбавлення волі.

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Джерело: Волинська обласна прокуратура

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