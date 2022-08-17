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Факты / Украина

Должны были ехать на Харьковщину: в Белгороде военные изнасиловали трех девушек 14, 15 и 17 лет

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Должны были ехать на Харьковщину: в Белгороде военные изнасиловали трех девушек 14, 15 и 17 лет
Фото: Depositphotos

В очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре оккупант рассказывает матери, что все 30 человек его сослуживцев, которые сейчас пребывают на Харьковщине, написали заявление на увольнение.

— Даже командир моего … все на отказ подписали. Все 30 человек. За нами уже второй день бегают …опы лижут, говорят, в отпуск давайте мы вас на 10 дней отпустим. Я сказал, что если меня в отпуск отпустят, я не приеду обратно, — рассказывает российский военный.

Также он говорит, что те военные, которые должны были приехать на их место, изнасиловали трех девочек — 14, 15, и 17 лет.

— Сейчас, которые должны были приехать нас поменять люди, в Белгороде изнасиловали трех девочек — 14, 15, и 17 лет. Из-за этого сюда никого не отправляют больше. Потому что они людей насилуют.

Также в разговоре мать оккупанта говорит, что в России заставляют подписывать контракт.

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Источник: ГУР Минобороны

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