Сентябрь, 02 в 11:29

В Херсонской области прогремела серия мощных взрывов в Новой Каховке. По словам местных жителей, было слышно не менее семи взрывов.

По неподтвержденной информации, зафиксировано попадание по складу с боекомплектами и позициями российской армии.

— Новая Каховка (район). Взрывы. Минус БК и попадания по позициям русни, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 2 сентября 11:29, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области (длится с 4 апреля 19:45) и Харьковском районе.