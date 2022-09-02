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Факты / Происшествия

В Новой Каховке раздалось не менее семи мощных взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

В Херсонской области прогремела серия мощных взрывов в Новой Каховке. По словам местных жителей, было слышно не менее семи взрывов.

По неподтвержденной информации, зафиксировано попадание по складу с боекомплектами и позициями российской армии.

— Новая Каховка (район). Взрывы. Минус БК и попадания по позициям русни, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 2 сентября 11:29, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области (длится с 4 апреля 19:45) и Харьковском районе.

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