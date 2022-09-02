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Факты / Украина / Общество

Враг пытался наступать на недавно освобожденное село на Херсонщине, но безуспешно

Юля Захарченко, редактор ленты
Враг пытался наступать на недавно освобожденное село на Херсонщине, но безуспешно
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия вела наступательные действия в направлении населенного пункта Потемкино Херсонской области. Однако врага остановили украинские защитники, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

– Противник был остановлен Силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино, – сообщили в ВСУ.

Одни из самых горячих направлений на фронте – это Донецкое, Бахмутское и Авдеевское, поскольку российские войска стремятся выйти на административные границы Донецкой области.

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Враг пытается наступать, но без успехов. Подразделения Сил обороны отбили наступление на направлениях населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Краматорском и Новопавловском направлениях российская армия пытается улучшить тактическое положение и наносит удары по позициям ВСУ. Враг пытается сковывать действия подразделений Сил обороны.

На Авдеевском направлении армия Российской Федерации продолжает совершать обстрелы из имеющихся видов вооружения по районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка.

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Источник: Генштаб ВСУ
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