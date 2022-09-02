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Факти / Надзвичайні події

У Новій Каховці пролунало не менше семи потужних вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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вибух

У Херсонській області пролунала серія потужних вибухів у Новій Каховці. За словами місцевих жителів, було чути щонайменше сім вибухів.

За непідтвердженою інформацією, зафіксовано влучання по складу з боєкомплектами та позиціях російської армії.

– Нова Каховка (район). Вибухи. Мінус БК і влучання по позиціях русні, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 2 вересня 11:29, сигнал повітряної тривоги лунає в Луганській області (триває з 4 квітня 19:45) та Харківському районі.

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