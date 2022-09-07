Залужный: Ракетные удары по крымским авиабазам противника – это успешные усилия ВСУ

Сентябрь, 07 в 16:54

В Вооруженных силах Украины признали, что нанесли серию успешных ракетных ударов по авиабазам российской армии в Крыму. Об этом заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский в общей статье.

– Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки, – говорится в материале.

Генералы считают, что очень сложно одним ударом лишить врага существенных преимуществ, однако можно противопоставить свои возможности так действовать.

— Конечно, речь идет о снабжении партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия, — отметили генералы.

В материале говорится, что в первую очередь это не только определенные виды тяжелой техники, но и, в частности, ракеты MGM-140 ATACMS для ракетных систем залпового огня HIMARS.

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Залужный и Забродский убеждены, что для начала следует применять комплексный подход для переоснащения артиллерии, ракетных войск, тактической авиации ВСУ.

Со средины августа во временно оккупированном Крыму регулярно раздаются взрывы. Местных жителей охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки возле курортного поселка Новофедоровка.