Залужний: Ракетні удари по кримських авіабазах противника – це успішні зусилля ЗСУ

Вересень, 07 в 16:54

У Збройних силах України визнали, що завдали серію успішних ракетних ударів по авіабазах російської армії у Криму. Про це заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник очільника оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський у спільній статті.

– Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все — по аеродрому Саки, — йдеться у повідомленні.

Генерали вважають, що дуже складно одним ударом позбавити ворога суттєвої переваги, однак можна протиставити свої можливості так діяти.

– Звісно, йдеться про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії, – зазначили генерали.

У матеріалі йдеться, що першочергово – це не лише певні види важкої техніки, а й, зокрема, ракети MGM-140 ATACMS для ракетних систем залпового вогню HIMARS.

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Залужний і Забродський переконані, що спершу варто застосовувати комплексний підхід для переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації ЗСУ.

З середини серпня у тимчасово окупованому Криму регулярно лунають вибухи. Місцевих жителів охопила паніка після серії вибухів на військовому аеродромі Саки біля курортного селища Новофедорівка.