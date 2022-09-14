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Факты / Происшествия

На Запорожье раздаются взрывы: предварительно работают системы ПВО

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
На Запорожье раздаются взрывы: предварительно работают системы ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожской области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. Местные жители сообщают, что в Запорожье были слышны взрывы в разных районах города.

По неподтвержденной информации, в Запорожье работают системы противовоздушной обороны.

– Запорожье. Слышны взрывы. Будьте в укрытиях! Работает ПВО, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

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