Сентябрь, 14 в 17:20

В Запорожской области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. Местные жители сообщают, что в Запорожье были слышны взрывы в разных районах города.

По неподтвержденной информации, в Запорожье работают системы противовоздушной обороны.

– Запорожье. Слышны взрывы. Будьте в укрытиях! Работает ПВО, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.