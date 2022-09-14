Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, працюють системи ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
На Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, працюють системи ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У Запорізькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги майже на всій території України. Місцеві жителі повідомляють, що у Запоріжжі було чути вибухи у різних районах міста.

За непідтвердженою інформацією, у Запоріжжі працюють системи протиповітряної оборони.

– Запоріжжя. Чутно вибухи. Будьте в укриттях! Працює ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Зараз дивляться

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка