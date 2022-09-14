На Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, працюють системи ППО
Потребує перевірки
Фото: Генштаб ЗСУ
У Запорізькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги майже на всій території України. Місцеві жителі повідомляють, що у Запоріжжі було чути вибухи у різних районах міста.
За непідтвердженою інформацією, у Запоріжжі працюють системи протиповітряної оборони.
– Запоріжжя. Чутно вибухи. Будьте в укриттях! Працює ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.
Зараз дивляться