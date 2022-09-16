На Херсонщине россияне не могут найти питьевую воду и убегают через Днепр на украденных лодках

Сентябрь, 16 в 12:38

В Херсонской области подразделения российской армии не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на угнанных моторных лодках.

Местные жители даже по принуждению не собираются снабжать российские войска водой и продовольствием. Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, в частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, расположенного неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях едой и боеприпасами.

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Захватчики пытаются пополнять запасы воды, продовольствия и боекомплектов только ночью через автомобили, украденные в ближайших населенных пунктах.

Кроме того, некоторые подразделения российских войск получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра. Оккупанты используют для этого маломерные плавсредства, в частности, украденные у местных жителей моторные лодки.

А возле места паромной переправы через Днепр зафиксировано передвижение ряда групп безоружных российских военных по 10-20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили “на вольные хлеба”. Захватчики вынуждены попрошайничать и ищут возможности вернуться домой.