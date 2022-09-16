На Херсонщині росіяни не можуть знайти питну воду і тікають через Дніпро на вкрадених човнах

Вересень, 16 в 12:38

У Херсонській області підрозділи російської армії не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторних човнах.

Місцеві жителі навіть під примусом не збираються забезпечувати російські війська водою та продовольством. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, розташованого неподалік Каховки, не може розв’язати проблему забезпечення особового складу на передових позиціях їжею та боєприпасами.

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Загарбники намагаються поповнювати запаси води, продовольства та боєкомплектів лише вночі автівками, викраденими у найближчих населених пунктах.

Крім того, деякі підрозділи російських військ отримали наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра. Окупанти використовують для цього маломірні плавзасоби, зокрема, викрадені у місцевих жителів моторні човни.

А біля місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано пересування низки груп беззбройних російських військових по 10-20 осіб. Вони відмовилися брати участь у бойових діях, тому командири зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили “на вільні хліби”. Загарбники вимушені жебракувати та шукають можливості повернутися додому.