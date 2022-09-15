Россияне боятся контрнаступления ВСУ: Арестович об ударе по Кривому Рогу и обороне оккупантов

Сентябрь, 14 в 23:32

На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются выставить оборону, чтобы не допустить продвижению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live.

— Все то же самое — мы штурмуем Лиман, говорят российские представители. Расширяем плацдарм обороны, говорят российские представители, в парочке мест. Они сосредотачивают вокруг Сватово узлы. Потому что Сватово — это узел обороны северной части Луганской области. И если он рухнет — тогда рухнет вся их оборона, — убежден Арестович.

Арестович считает, что сегодняшний ракетный удар по гидравлическим сооружениям в Кривом Роге является попыткой остановить контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении.

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