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Факты / Происшествия

Местные жители сообщают о звуках взрывов в Новофедоровке

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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Местные жители сообщают о звуках взрывов в Новофедоровке

В Новофедоровке во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также в пабликах пишут, что в Новофедоровке якобы четыре раза сработала ПВО.

По словам местных жителей, звуки, похожие на взрывы, были слышны сегодня в 6:40 и в 7:00 в Саках.

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Напомним, в начале сентября в Вооруженных силах Украины признали, что нанесли серию успешных ракетных ударов по авиабазам российской армии в Крыму.

Об этом заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

В частности, речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам российских оккупантов, прежде всего по аэродрому Саки, который находится в Новофедоровке.

Фото: ЧП Севастополь

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