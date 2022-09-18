Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів у Новофедорівці
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У Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Також у пабліках пишуть, що у Новофедорівці начебто чотири рази спрацювала ППО.
За словами місцевих жителів, звуки, схожі на вибухи, було чутно сьогодні о 6:40 та о 7:00 у Саках.
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Нагадаємо, на початку вересня у Збройних силах України визнали, що завдали серію успішних ракетних ударів по авіабазах російської армії у Криму.
Про це заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник очільника оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.
Зокрема, йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах російських окупантів, перудусім — по аеродрому Саки, який знаходиться у Новофедорівці.
Фото: НП Севастополь