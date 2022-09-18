Вересень, 18 в 9:33

У Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також у пабліках пишуть, що у Новофедорівці начебто чотири рази спрацювала ППО.

За словами місцевих жителів, звуки, схожі на вибухи, було чутно сьогодні о 6:40 та о 7:00 у Саках.

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Нагадаємо, на початку вересня у Збройних силах України визнали, що завдали серію успішних ракетних ударів по авіабазах російської армії у Криму.

Про це заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник очільника оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

Зокрема, йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах російських окупантів, перудусім — по аеродрому Саки, який знаходиться у Новофедорівці.

Фото: НП Севастополь