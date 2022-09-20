Сентябрь, 20 в 19:50

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области полиция обнаружила две пыточные, где российские оккупанты издевались над местными жителями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Захватчики удерживали и пытали людей в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина.

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Сегодня, 20 сентября, полицейские, сотрудники СБУ и прокуроры провели осмотр двух подвальных помещений. В настоящее время правоохранители устанавливают потерпевших, а также собирают доказательную базу о военных преступлениях РФ.

В Казачьей Лопани оккупанты обустроили пыточную в подвалах вокзала и магазина / 4 фотографии

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

Напомним, что 17 сентября в Казачьей Лопани правоохранители нашли подвальное помещение “народной милиции”, где во время оккупации армия РФ пытала людей.

Источник: Полиция Харьковской области

Фото: Полиция Харьковской области