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Факти / Надзвичайні події

У Козачій Лопані окупанти облаштували катівні у підвалах вокзалу та магазину

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Козачій Лопані окупанти облаштували катівні у підвалах вокзалу та магазину

У селищі Козача Лопань на Харківщині поліція виявила дві катівні, де російські окупанти знущалися із місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Загарбники утримували та катували людей у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину.

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Сьогодні, 20 вересня, поліціянти, співробітники СБУ та прокурори провели огляд двох підвальних приміщень. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих, а також збирають доказову базу про воєнні злочини РФ.

У Козачій Лопані окупанти облаштували катівні у підвалах вокзалу та магазину / 4 фотографии

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, що 17 вересня у Козачій Лопані правоохоронці знайшли підвальне приміщення “народної міліції”, де під час окупації армія РФ катувала людей.

Джерело: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

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