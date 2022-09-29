Сентябрь, 29 в 8:30

Утром в оккупированном Мелитополе в жилом районе раздался сильный взрыв.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, взрыв произошел возле промышленно-экономического колледжа. Сейчас детали инцидента выясняются.

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Как сообщают в соцсетях, силы сопротивления взорвали автомобиль, в котором ехала местная коллаборантка.

— Представители сил сопротивления взорвали красный Lanos, в котором ездила предательница — директор фейкового департамента образования Елена Шапурова, — говорится в сообщении.

Колаборантка жива.

Мэр Иван Федоров рассказал, что коллаборантка в мирной жизни прославилась многочисленными коррупционными схемами в колледже. А теперь помогала кафиров насаждать в городе “рашистский режим образования”.

25 сентября прогремели взрывы во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе.

24 сентября в Мелитополе раздался взрыв. Громко было в северной части города.