Сентябрь, 25 в 12:25

Во временно оккупированных РФ Бердянске и Мелитополе 25 сентября почти одновременно раздались взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

— В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города, — говорится в сообщении.

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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил, что возле мэрии временно оккупированного Бердянска раздался громкий взрыв.

Уточняют, что это произошло рядом с местом штаба оккупантов. Там сегодня собирались открыть участок псевдореферендума.

Местные говорят, что до сих пор есть дым от взрыва. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто.

Напомним, что 24 сентября в Мелитополе раздался взрыв. Громко было в северной части города.