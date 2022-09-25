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Факты / Происшествия

В оккупированном Мелитополе ближе к ночи прогремел громкий взрыв — мэр

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, громко было в северной части города.

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— Силы сопротивления еще не дают оккупантам спокойно спать. Только: громкий взрыв в северной части Мелитополя, — написал глава города.

По информации очевидцев, в ту сторону поехала пожарная машина.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе кадыровцы захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники.

23 сентября в 7 утра в Мелитополе, в первый день псевдореферендума, раздался громкий взрыв.

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