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Факты / Происшествия

Пытался атаковать Одессу: силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Пытался атаковать Одессу: силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136

В Одессе были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Обновлено в 12.52. Оперативное командование Юг сообщило, что российские войска пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над морем.

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Обновлено в 12.26. Местные Тelegram-каналы сообщают, что звуки взрывов могли раздаваться, поскольку работала наша противовоздушная оборона.

Возможно, силы ПВО могли сбить вражеский дрон. Однако официальной информации пока нет.

К слову, в последнее время российские военные часто атакуют украинские города дронами-камикадзе Shahed-136.

В частности, 2 октября украинские защитники сбили пять таких дронов, которыми оккупанты атаковали Николаевщину.

Также ночью 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар с дрона-камикадзе по центру Кривого Рога. Враг попал в здание одного из лицеев города.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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Фото: Думская

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