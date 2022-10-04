Пытался атаковать Одессу: силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136
В Одессе были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Обновлено в 12.52. Оперативное командование Юг сообщило, что российские войска пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136.
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над морем.
Обновлено в 12.26. Местные Тelegram-каналы сообщают, что звуки взрывов могли раздаваться, поскольку работала наша противовоздушная оборона.
Возможно, силы ПВО могли сбить вражеский дрон. Однако официальной информации пока нет.
К слову, в последнее время российские военные часто атакуют украинские города дронами-камикадзе Shahed-136.
В частности, 2 октября украинские защитники сбили пять таких дронов, которыми оккупанты атаковали Николаевщину.
Также ночью 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар с дрона-камикадзе по центру Кривого Рога. Враг попал в здание одного из лицеев города.
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Фото: Думская