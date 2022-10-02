ВСУ сбили пять из семи дронов-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Николаевщину

Октябрь, 02 в 17:14

Украинские защитники сбили пять дронов-камикадзе Shahed-136, которые ночью 2 октября атаковали Николаевскую область.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

— Семь дронов-камикадзе Shahed-136 в течение ночи атаковали Николаевскую область. Пять уничтожены зенитно-ракетными подразделениями Сил обороны в Вознесенском и Николаевском районах. Два попали в складские здания. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Кроме этого, вражеский дрон-камикадзе попал в здание местного лицея в Кривом Роге. Разрушены два этажа, пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

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Также оккупанты направили на Николаев восемь зенитных управляемых ракет системы С-300.

— В жилых районах повреждены многоквартирные дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, ранения получили 7 гражданских лиц. С применением авиации враг нанес удар двумя ракетами воздушного базирования Х-59 по Баштанскому району Николаевщины. Повреждены сельскохозяйственные площади, человеческих потерь нет, — говорится в сообщении.

Украинские защитники в течение ночи 2 октября нанесли более 150 огневых ударов по районам сосредоточения живой силы и вооружения противника, по враждебным позициям вдоль линии столкновения войск и по складам боеприпасов в Херсонском районе.

По подтвержденным данным вражеская армия сокращена на 38 оккупантов, потери техники выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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