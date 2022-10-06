Октябрь, 06 в 20:40

В Одессе раздалась серия мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги в городе и области.

Обновлено 6 октября в 20:40. Одесчину вновь атаковали дронами-камикадзе, сообщает ОК Юг. Три Shahed-136 силами ПВО были сбиты над морем.

Обновлено 6 октября о 20:05. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. По неподтвержденной информации, в Одессе сбили по меньшей мере три дрона-беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые использует российская армия для ударов на территории Украины.

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– Одесчина. Еще минус три “мопеда”, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Украинцы называют дроны-беспилотники Shahed-136 мопедами из-за того, что об опасности ударов ними может сигнализировать звук, напоминающий работу двигателя бензопилы или мотороллера.

Следует отметить, что сейчас звучит воздушная тревога в Луганской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, Харьковской и Никопольской территориальных общинах.