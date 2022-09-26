Вересень, 26 в 12:49

Про небезпеку атаки іранськими дронами-камікадзе може сигналізувати звук, який нагадує роботу двигуна бензопилки чи моторолера, повідомила в ефірі телемарафону голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Хочемо ще раз нагадати місцевому населенню, де відбуваються такі атаки, – якщо чуєте звук двигуна, що схожий на бензопилку або моторолер, переходьте в укриття, оскільки і ураження із землі, наприклад, цього дрона буде масованим. Щоб не потрапити випадково під такий вогонь, не треба наражати себе на небезпеку, – наголосила вона.

За її словами, фахівці зараз вивчають здобуті зразки Shahed-136, які Росія маркує як Герань-2, оскільки це доволі нова зброя.

– У нас є приклади результативного збиття цих дронів, є розуміння того, що їх можна збивати на певній висоті, зокрема й стрілецькою зброєю, – додала Гуменюк.

Зараз дивляться

Що наразі відомо про іранські дрони Shahed-136 та на що вони здатні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ОК Південь