Жовтень, 06 в 20:40

В Одесі пролунала серія потужних вибухів під час сигналу повітряної тривоги у місті та області.

Оновлено 6 жовтня о 20:40. Одещину знов атаковано дронами-камікадзе, повідомляє ОК Південь. Три Shahed-136 силами ППО було збито над морем.

Оновлено 6 жовтня о 20:05. За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони. За непідтвердженою інформацією, в Одесі збили щонайменше три дрони-безпілотники Shahed-136 іранського виробництва, які застосовує російська армія для ударів на території України.

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– Одещина. Ще мінус три “мопеди”, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Українці називають дрони-безпілотники Shahed-136 мопедами через те, що про небезпеку ударів ними може сигналізувати звук, який нагадує роботу двигуна бензопилки чи моторолера.

Варто зазначити, що наразі триває повітряна тривога у Луганській, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, Харківській та Нікопольській територіальних громадах.