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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковске сообщают о двух взрывах

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Ивано-Франковске сообщают о двух взрывах

Российский враг с самого утра ракетами терроризирует украинские города. Местные жители Ивано-Франковска сообщают по меньшей мере о двух взрывах.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

В настоящее время эта информация требует официального подтверждения.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении призвал горожан перейти на дистанционную форму работы. Также в городе приостановили работу транспорта.

Руслан Марцинкив призвал людей не игнорировать воздушную тревогу и не находиться на улице без необходимости.

– Просьба к жителям Ивано-Франковска максимально быть в укрытиях. Мы весь транспорт остановили, и теперь понимаете, почему. По Украине наносят массированные ракетные удары. Обращаю внимание наших предприятий, заведений и организаций максимально перейти на онлайн-режим в течение этих суток, — подчеркнул глава города.

А еще Марцинкив рекомендует людям не подходить близко к административным сооружениям и центральной части города.

Жители области также сообщают о взрыве в Калуше.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что по состоянию на 11:00 российские войска запустили по территории Украины уже 75 ракет.

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