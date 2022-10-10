Жовтень, 10 в 11:18

Російський ворог із самого ранку ракетами тероризує українські міста. Місцеві жителі Івано-Франківська повідомляють про щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні закликав містян перейти на дистанційну форму роботи. Також у місті призупинили роботу транспорту.

Руслан Марцінків закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу та не перебувати на вулиці без нагальної потреби.

– Прохання до жителів Івано-Франківська максимально бути в укриттях. Ми весь транспорт зупинили, і тепер розумієте чому. По Україні завдають масованих ракетних ударів. Звертаю увагу наших підприємств, закладів та організацій максимально перейти на онлайн-режим упродовж цієї доби, — наголосив очільник міста.

А ще Марцінків рекомендує людям не підходити близько до адміністративних споруд і центральної частини міста.

Жителі області також повідомляють про вибух у Калуші.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що станом на 11:00 російські війська запустили по території України вже 75 ракет.