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Факты / Происшествия

Зеленский отреагировал на утренний обстрел Киева и показал первое видео

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Зеленский отреагировал на утренний обстрел Киева и показал первое видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Киева.

Он обнародовал первое видео последствий попадания ракет по центру столицы.

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– Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными, — подчеркнул глава государства.

Напомним, утром 10 октября в Киеве прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие.

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