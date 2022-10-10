Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Киева.

Он обнародовал первое видео последствий попадания ракет по центру столицы.

– Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными, — подчеркнул глава государства.