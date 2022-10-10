Зеленский отреагировал на утренний обстрел Киева и показал первое видео
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние обстрелы Киева.
Он обнародовал первое видео последствий попадания ракет по центру столицы.
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– Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными, — подчеркнул глава государства.
Напомним, утром 10 октября в Киеве прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие.