Октябрь, 10 в 8:25

В Киеве слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе — в центре столицы.

По его словам, все службы следуют на места. Детали сообщат позже.

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Местные жители сообщают, что в результате взрывов в Киеве горят автомобили мирных жителей. Также пишут, что есть жертвы.

В частности, спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется.

В то же время в Укрзализныце добавили, что все поезда в Киеве прибывают и отправляются согласно графику. Железнодорожный вокзал открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях.

Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию.

Утром 10 октября по всей стране была объявлена масштабная воздушная тревога.

О взрывах также сообщают в Хмельницкой области. Но глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий уже заявил, что в области работает наша ПВО.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.