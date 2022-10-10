Зеленський відреагував на ранковий обстріл Києва і показав перше відео
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Києва.
Він оприлюднив перше відео наслідків влучання ракет по центру столиці.
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– Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними, – наголосив глава держави.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня у Києві пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, є постраждалі та загиблі.