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Зеленський відреагував на ранковий обстріл Києва і показав перше відео

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський відреагував на ранковий обстріл Києва і показав перше відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Києва.

Він оприлюднив перше відео наслідків влучання ракет по центру столиці.

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– Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня у Києві пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, є постраждалі та загиблі.

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