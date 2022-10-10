Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Києва.

Він оприлюднив перше відео наслідків влучання ракет по центру столиці.

– Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними, – наголосив глава держави.