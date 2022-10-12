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Факты / Происшествия

РФ снова обстреляла Запорожскую область — 7 человек погибли, есть раненые

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ снова обстреляла Запорожскую область — 7 человек погибли, есть раненые

Россия снова обстреляла Запорожскую область из РСЗО и артиллерии.

— Снова под ударом Запорожская область. Прилеты пришлись в город Орехов и пгт. Степногорск, — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В результате сильных обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы.

Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.

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— При выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли два работника районных электросетей — Дмитрий Стариченко и Роман Мельник. Еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев с ранениями эвакуированы в госпиталь, – сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Сообщается, что устранение последствий обстрелов продолжается.

Напомним, что 11 октября Россия выпустила по Запорожью 12 ракет С-300.

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